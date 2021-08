In Ottersheim im Donnersbergkreis wird heute (Samstag) der erste Evolutionsweg in Rheinland-Pfalz eröffnet. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters Rüdiger Kragl ist das ein Lehrpfad. Er stellt die wichtigsten Stationen der 4.100 Millionen Jahre langen Geschichte des Lebens auf der Erde dar. Bedeutende Entwicklungen oder Ereignisse in der Evolution werden entlang des Weges mit Schildern gekennzeichnet und dort erklärt. Der Lehrpfad ist insgesamt 1.100 Meter lang und beginnt im Norden von Ottersheim an der Brücke über den Ammelbach.