Die Gemeinde Otterberg kämpft weiter gegen den Bau von Windrädern im Wald nördlich der Stadt. Die Ortsbürgermeisterin sucht diesbezüglich jetzt das direkte Gespräch mit dem Umweltstaatssekretär. Staatssekretär Thomas Griese hatte diese Woche gesagt, das Land halte an dem Plan fest, in der Gegend um Otterberg Windräder aufzustellen. Wenn nicht im Otterberger Wald, dann müsse die Stadt eben einen alternativen Standort in der Verbandsgemeinde benennen. Den gibt es nach Ansicht der Otterberger Bürgermeisterin Martina Stein aber nicht. Der einzige Ort, der noch in Frage käme, sei der Reiserberg. Dort sei aber erst kürzlich eine begehbare Sonnenuhr aufgebaut werden, ein Planetenwanderweg werde folgen - mit dem Ziel, mehr Touristen in die Region zu locken. Der Otterberger Stadtrat hat sich fast einstimmig dagegen ausgesprochen, im Otterberger Wald Windräder aufzustellen. Unter anderem mit dem Argument, das es dem Klimaschutz nicht diene, wenn man einen gesunden Mischwald für Windräder opfere.