Sechs Fahrzeuge bei Carport-Brand in Otterberg zerstört

In Otterberg stand am Dienstagabend ein Carport in Flammen. Gleich sechs Fahrzeuge seien bei dem Brand zerstört worden. Sachschaden: mehrere zehntausend Euro.

Das Feuer sei kurz nach 21 Uhr in dem Carport in Otterberg ausgebrochen. "Das Feuer war schon auf der Anfahrt zu sehen", berichtet Hendrik Braun, Einsatzleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. "Durch einen schnellen Angriff von zwei Seiten konnten wir eine Ausbreitung des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus verhindern", so Braun. Carport-Brand in Otterberg zerstört sechs Fahrzeuge Eine angrenzende Garage sei dennoch beschädigt worden. Für die sechs Fahrzeuge, die in dem Carport standen, war das Feuer jedoch schlimmer: zwei Autos, zwei Motorroller, ein Motorrad und ein Mofa brannten laut Polizei vollständig aus. Der geschätzte Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Bei dem Carport-Brand in Otterberg wurden gleich sechs Fahrzeuge komplett zerstört. Feuerwehr Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg Gutachter ermittelt zur Brandursache Noch sei unklar, wie das Feuer in dem Carport entstehen konnte. Ein Brandgutachter soll klären, was die Flammen möglicherweise ausgelöst haben könnte. Sollten Zeugen etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sie sich direkt mit der Polizei in Verbindung setzen.