Mann lässt in Otterberg Unfallopfer zurück

Ein Mann hat in Otterberg am Montag einen schweren Verkehrsunfall verursacht - und ist dann geflüchtet, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montagabend in der Hauptstraße in Otterberg. Ein Mann sei mit seinem älteren VW Golf auf der falschen Seite um eine Verkehrsinsel gefahren. Sein Wagen kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

In dem Fahrzeug saß eine 49-jährige Frau, die schwer verletzt wurde. Ihre 14-jährige Tochter wurde leicht verletzt, beide mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25.000 Euro.

Verursacher des Unfalls von Otterberg noch nicht bekannt

Der Unfallverursacher ließ sein Auto stehen und flüchtete zu Fuß, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Sein Wagen wurde sichergestellt. Allerdings konnte der Fahrer bisher noch nicht identifiziert werden.

Die Polizei gibt an, dass der Mann zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein soll. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, denen der Mann oder der ältere VW Golf am Montag in Otterberg aufgefallen ist, sich unter 0631 369 2150 zu melden.