IGS wird Schule ohne Rassismus

Die Integrierte Gesamtschule Bettina von Arnim in Otterberg wird als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausgezeichnet. Den Titel erhalten Schulen, die sich langfristig gegen jede Form von Diskriminierung und Rassismus engagieren wollen. In Rheinland-Pfalz gibt es 174 Schulen, die den Titel tragen. Die IGS Otterberg erhält im Rahmen außerdem das Siegel „Schule:global“. Dahinter steckt eine Initiative, die ein friedliches, interkulturelles und weltoffenes Zusammenleben an Schulen fördert.