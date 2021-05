per Mail teilen

Etwa 90 Bäume eines Privatbesitzers wurden im April in Otterberg im Kreis Kaiserslautern von bislang unbekannten Tätern gefällt. Nun ermittelt die Polizei auch wegen eines 15 Meter langen Grabens im gleichen Waldstück.

Das riesige Loch wurde nach Angaben der Polizei vermutlich mit einem Bagger ausgegraben. Es befinde sich in der Nähe der im April illegal gefällten Bäume. Der Besitzer habe den Graben entdeckt, weil er einen Wanderweg freiräumen wollte, der von den Bäumen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Graben habe diese Aufräumarbeiten erheblich behindert. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Ermittler der Kripo haben Reifenspuren gesichert. Bei der illegalen Baumfällung im April wurden 90 Bäume über Nacht gefällt. Das Holz ließen der oder die Täter zurück. Die Ermittlungen dauern an.