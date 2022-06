Am Samstag startet das traditionelle Frühlingsfest in Otterberg wieder. Wie die Tourist-Information in Otterberg mitteilt, wird es an allen drei Festtagen Live-Musik geben. Der historische Festzug gilt dabei als Höhepunkt der Festlichkeiten. Dieser wird am Sonntag ab 13 Uhr durch die Hauptstraße ziehen. Die Organisatoren rechnen dabei mit mehr als tausend Teilnehmern. Zum Auftakt des Festes soll eine neue Frühlingskönigin in ihr Amt eingeführt werden. Sie und der Bürgermeister eröffnen das Fest am Samstag um 19 Uhr auf dem Platz vor der Abteikirche. Mit einem Marsch an den Waldfestplatz und wieder zurück soll das Frühlingsfest dann am Montag gegen 18:30 Uhr enden.