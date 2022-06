Entlaufenes Pferd trabt von Otterberg zur Gartenschau

Ein Pferd ist am frühen Donnerstagmorgen von seiner Koppel bei Otterberg ausgebrochen. Rund zehn Kilometer weiter konnte die Polizei es in der Nähe der Gartenschau in Kaiserslautern wieder einfangen.

Nach Angaben der Polizei in Kaiserslautern wurde der ältere, braune Wallach am Donnerstagmorgen zwischen Otterberg und Otterbach gesichtet. Das Pferd sei anschließend wohl über Morlautern direkt nach Kaiserslautern hinein getrabt. Der Ausritt des Tieres endete dann am Westbahnhof am Gelände der Gartenschau. Laut Polizei war die Situation nicht ganz ungefährlich, da das Pferd dort versehentlich auf die Gleise hätte rennen können. Pferd von Koppel bei Otterberg ausgebrochen Mehreren Polizisten gelang es am Bahnhof, den Wallach einzufangen. Anschließend sei das Pferd zunächst auf einem Reiterhof untergebracht worden. Nachdem der Eigentümer ermittelt werden konnte, stand fest, dass das Tier von seiner Sommerkoppel bei Otterberg ausgebrochen war. Der Wallach habe die ganze Aufregung gut überstanden.