per Mail teilen

Auf den Camping-Plätzen in der Westpfalz haben in diesem Sommer bis zu 50 Prozent weniger Gäste ihre Zelte aufgeschlagen. Für einige Betriebe ist das existenzbedrohend.

Seit 25 Jahren ist Kuno Schmitt der Chef des Campingplatzes Gänsedell bei Otterberg im Landkreis Kaiserslautern. In diesem Jahr sei es wegen der Corona-Pandemie besonders schwer: "An Urlaubern waren heute Nacht eigentlich nur zwei Radfahrer mit einem Zelt da", berichtet Schmitt. "Normalerweise ist hier viel mehr los, aber im Moment ist eigentlich tote Hose." Vor allem Tagestouristen, Kurzurlauber und die Gäste aus dem benachbarten Ausland fehlen. Die Gästezahlen am Gänsedell gingen um fast die Hälfte zurück.

Viele leere Stellplätze in Otterberg

Warum die Urlauber nicht kommen, ist für Camper Klaus Wagner ein Rätsel. Er verbringt in Otterberg bereits seit Jahren seinen Sommerurlaub. "Ich verstehe auch nicht, wieso so wenig los ist. Viele Urlauber lieben den Wald, den hat man nicht überall", erklärt Wagner, der außerdem die gut beschilderten Rad- und Wanderwege in der Pfalz lobt. Doch wo im vergangenen Jahr noch Zelte oder Wohnmobile standen, gibt es derzeit viele leere Stellplätze.

Gänsedell überlebt dank der Dauercamper

Mit diesen Problemen ist der Otterberger Kuno Schmitt nicht alleine. Auch die Kollegen aus Pirmasens oder Wolfstein berichten von Umsatzeinbußen. Schmitt hofft nun auf eine bessere Zeit nach der Pandemie. Momentan sichern vor allem die Beiträge seiner Stammgäste den langjährigen Familienbetrieb vor dem Aus: "Zum Glück habe ich noch die Dauercamper. Ohne die könnte ich fast nicht überleben."