Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben am Montag einen hilflosen Senior in seiner Wohnung in Otterbach im Kreis Kaiserslautern gerettet. Die Polizei teilte mit, dass eine Nachbarin sie alarmiert habe, weil sie den 80-jährigen Mann seit zwei Tagen nicht mehr gesehen habe. Über ein Fenster gelangten die Rettungskräfte in das Wohnhaus des Mannes. Er war gestürzt und lag hilflos in seinem Wohnzimmer auf dem Boden. Über eine Drehleiter brachte die Feuerwehr den Mann ins Freie. Er kam ins Krankenhaus. Um das Haustier des Seniors kümmerte sich die Tierrettung.