Ein Starkregen hat in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zahlreiche Straßen mit Wasser und Schlamm überflutet. Besonders vier Ortschaften waren von dem Unwetter betroffen.

Mehrere Stunden lang waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg am Freitag im Einsatz. In Schallodenbach hätten bei gleich fünf benachbarten Häusern die Keller leergepumpt werden müssen. Mit einem Wassersauger und einer Tauchpumpe war die Feuerwehr auch in Sulzbachtal beschäftigt. Dort habe das Wasser zum Teil bis zu 20 Zentimeter hoch im Keller eines Hauses gestanden.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg war stundenlang im Einsatz, um die Folgen des Starkregens zu beseitigen. Feuerwehr Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg

Olsbrücken glich einer Seenlandschaft

Wie ein Bachlauf sei das Wasser in der Gemeinde von der Schul- in die Ortsstraße geflossen. Der Ortseingang von Olsbrücken habe zeitweise ausgesehen, wie eine Seenlandschaft. Wie die Feuerwehr mitteilt, gab es dort auch noch einen Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.

Bahnverkehr im Lautertal zeitweise eingestellt

Der Bahnverkehr im Lautertal musste in Folge des Starkregens ebenfalls eingestellt werden, weil der Bahnübergang von Olsbrücken nach Frankelbach mit Schlamm und Geröll überflutet war. Auch die Ortsmitte von Niederkirchen habe zeitweise komplett unter Wasser gestanden.