Nach großem Zuspruch in den ersten Tagen weiht die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ihre Sonnenuhr offiziell ein. Die Stein-Obelisken bei Schallodenbach haben sich bereits im Vorfeld zur touristischen Attraktion entwickelt. Die riesige Sonnenuhr auf dem Reiserberg steht mit ihren zwölf massiven Steinstehlen symbolisch für die zwölf Gemeinden in Otterbach-Otterberg. Gleichzeitig bietet sich nach Angaben der Tourist Information ein Panaromablick über weite Teile des Pfälzerwaldes. Bis zur Einweihung heute seien jetzt auch alle Infotafeln und die Wegebeschilderungen in Richtung Sonnenuhr fertig geworden, sagte eine Sprecherin. Das sei ein wichtiger Schritt gewesen, da sich die Stein-Obelisken inzwischen zu einem wahren Besuchermagnet entwickelt hätten. Die Verbandsgemeinde hat deswegen auch Antrag auf Fördermittel beim Land gestellt. Damit sollen in den Orten rund um den Reiserberg zusätzliche Parkplätze erreichtet werden. Außerdem hat die Verbandsgemeinde ein Programm entwickelt, um die Besucherströme besser zu lenken.