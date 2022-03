Großeinsatz der Polizei: Banküberfall in Otterbach

per Mail teilen

In Otterbach (Landkreis Kaiserslautern) ist am Donnerstagmorgen eine Volksbank überfallen worden. Die Polizei fahndet derzeit nach dem flüchtigen Täter - und hat ein Fahndungsfoto herausgegeben.

Gegen 8:45 Uhr informierte die Polizei in Kaiserslautern auf Twitter über einen laufenden Einsatz in Otterbach. Eine Stunde zuvor soll ein Mann die Volksbank in der Lauterstraße überfallen haben. Nach Angaben der Polizei bedrohte er eine der beiden Angestellten und forderte sie auf, ihm Bargeld zu geben. Dabei soll der Unbekannte ein Messer und möglicherweise auch eine Schusswaffe mit sich geführt haben.

Unbekannter flüchtet nach Banküberfall in Otterbach

Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Mann mit der Handtasche der Bankmitarbeiterin zu Fuß aus der Filiale. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Sie beschreibt den Täter als 1,85 Meter groß und kräftig. Er trug einen eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze, einen braunen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen, eine schwarze Mütze, schwarze Handschuhe und eine helle OP-Maske. Mittlerweile hat die Polizei das Foto einer Überwachungskamera herausgegeben.

Mit diesem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Poizei nach dem Bankräuber. Polizeipräsidium Westpfalz

Polizei fahndet mit Hubschrauber nach flüchtigem Bankräuber

Die Polizei hat nach eigenen Angaben sofort eine Fahndung eingeleitet, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommt. Allerdings ist laut Polizeisprecher Michael Hummel immer schwierig, wenn die Richtung, in der der Verdächtige geflüchtet ist, nicht bekannt ist. Außerdem wisse die Polizei nicht, ob der Mann ein Fluchtfahrzeug hat.

Wer den Verdächtigen zu erkennen glaubt, soll sich mit der Polizei unter 0631 369 2620 oder über den Notruf in Verbindung setzen. Die Filiale ist von der Polizei abgesperrt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, keine Anhalter in der Region mitzunehmen. Die Lauterstraße war während des Einsatzes kurzzeitig gesperrt.