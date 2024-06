Kaiserslautern:

Die "Lange Nacht der Kultur" in Kaiserslautern am vergangenen Wochenende hat mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt gelockt. Das hat der Leiter des Kulturreferats der Stadt Kaiserslautern, Christophh Dammann, gesagt.

Trotz des bescheidenen Wetters und der Fußball-EM war viel los, so Dammann.

OT

Programm gab es in der diesjährigen "Langen Nacht der Kultur" an mehr als 30 verschiedenen Orten.