In der Gemeinde Cronenberg im Kreis Kusel wird morgen ein neuer Ortsgemeinderat gewählt. Im Vorfeld haben sich allerdings keine Kandidaten aufstellen lassen. Die 150 Einwohner von Cronenberg haben deshalb morgen einen leeren Wahlzettel vor sich. Auf diesen können sie sechs Namen von Menschen schreiben, die sie für geeignet halten, die Geschicke des Dorfes zu leiten. Die sechs Kandidaten mit den meisten Stimmen ziehen in den Gemeinderat ein – vorausgesetzt, sie nehmen die Wahl an.