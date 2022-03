Ortsdurchfahrt ab heute gesperrt

In Schwanheim in der Südwestpfalz wird ab heute ein Teil der Ortsdurchfahrt voll gesperrt.

In Schwanheim in der Südwestpfalz wird ab heute ein Teil der Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Die Vollsperrung wird laut dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) zwischen der Hauptstraße und dem Luger Kreuz eingerichtet. Die gesamte Ortsdurchfahrt in Schwanheim soll in diesem Jahr erneuert werden. Die Baumaßnahmen werden in drei Abschnitte eingeteilt. Für alle Bauarbeiten müssen die Straßenabschnitte voll gesperrt werden.