Michael Ehrgott aus Hilst (Kreis Südwestpfalz) geht es wie vielen Bürgermeistern: Er leitet ehrenamtlich eine Gemeinde, stößt dabei aber permanent an Grenzen. Jetzt wirft er hin.

In der Südwestpfalz, am Rande des Pfälzerwaldes und nahe der Grenze zu Lothringen, liegt Hilst mit seinen knapp 300 Einwohnern. Die Gemeinde wirbt mit "herrlichen Wald- und Wanderwegen", "bizarren Felsengebilden, stillen Tälern und Bächen". Doch in Hilst brodelt's. Und das geht am Bürgermeister nicht spurlos vorbei.

Bluthochdruck, schlaflose Nächte - nach mehr als zwei Jahren als Bürgermeister von Hilst geht's Michael Ehrgott (parteilos) gesundheitlich nicht gut. Zu groß die Sorgen um seine kleine Kommune, zu groß der Frust über die mangelnde Unterstützung der Menschen vor Ort.

In Hilst bleibt viel Arbeit an Ehrenamtlichen hängen - Bürgermeister Michael Ehrgott will das nicht länger verantworten und tritt zurück. SWR SWR -

Ehrenamtliche Arbeit "nicht mehr zumutbar"

Beispiel Friedhof: Michael Ehrgott erzählt, dass Hilst einen zweiten Gemeindearbeiter auf 450 Euro-Basis einstellen wollte, weil einer mit 35 Stunden pro Monat die viele Arbeit im Ort nicht schaffe. Eine zweite Kraft sei aber nicht genehmigt worden. Seitdem trommelt der Bürgermeister, um Ehrenamtliche zu gewinnen, die auf dem Friedhof Rasen mähen oder Hecken schneiden.

"Ich kann das den Leuten nicht mehr zumuten", schimpft Ehrgott. Freundschaften seien schon zerbrochen, weil Bekannte mit der freiwilligen Arbeit kaum hinterher kämen. Er könne es mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, "Leute bei Laune zu halten" und zu hoffen, dass sie weiterhin unbezahlt für die Gemeinde arbeiteten.

Überforderte Verwaltung zermürbt Bürgermeister aus Hilst

Eine andere "Front", an der er kämpfen müsse, sei der Arbeitsstau in der Verwaltung. Seit zwei Jahren gibt es beispielsweise einen neuen Spielplatz in Hilst, seit zwei Jahren wartet die Gemeinde darauf, dass sie ein Spielplatzschild bekommt. Es sei noch nicht einmal bestellt, moniert der Ortschef. "Die Verwaltungsmitarbeiter sind überfordert", glaubt Ehrgott. Sie hätten einfach zu viele Aufgabenbereiche, an anderer Stelle in der Verwaltung würden Ansprechpartner dauernd ausgetauscht.

"Ich kämpfe wie Don Quichotte gegen Windmühlen."

"Politiker setzen Geld in den Sand"

Kopfschüttelnd müsse Ehrgott mit ansehen, wie "in der großen Politik Geld zum Fenster raus" geworfen werde: 630 Millionen Euro Entwicklungshilfe pro Jahr für China oder zwei Millionen Euro Steuergelder, die von der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land in den Sand gesetzt wurden, weil die Verwaltung Geld bei der inzwischen insolventen Greensill-Bank angelegt hat. "Das verläuft jetzt einfach im Sand", kritisiert Ehrgott.

Ehrgott tritt Ende August als Bürgermeister von Hilst zurück

"Die vielen Missstände haben mich zermürbt", sagt der 52-Jährige. Deshalb habe er sich schweren Herzens dazu entschlossen, seinen Job als Ortsbürgermeister von Hilst Ende des Monats aufzugeben. Zu viele Steine seien ihm in den Weg gelegt worden. "Dabei will ich etwas, das ich mache, zu 100 Prozent machen!"

Mit Wehmut gebe er sein Amt auf, denn: Er habe auch viel in Hilst erreicht, der Zusammenhalt im Dorf sei beispielsweise gut gewesen. Die Menschen hätten jetzt Verständnis für seinen Schritt. Sogar Bürgermeister aus anderen Gemeinden haben sich laut Ehrgott gemeldet, weil er den Mut gehabt habe, den Mund aufzumachen.

Künftig hat Michael Ehrgott wieder mehr Energie für seine Arbeit als Versicherungsmakler. Und mehr Zeit für seine Partnerin, mit der er nicht mehr jeden Abend über Probleme in Hilst reden will.