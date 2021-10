Opel Thema bei IG-Metall-Protest auf dem Stiftsplatz

KB ist kürzbar ;) Weitere Infos unter dem KB-Text

Kaiserslautern:

Bei einer Protestaktion der IG Metall in Kaiserslautern soll es heute (29.10., ab 11 Uhr) unter anderem um die Zukunft des Autobauers Opel gehen. Die Gewerkschaft rechnet beim Aktionstag mit etwa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Der Opel-Mutterkonzern Stellantis plant die Werke in Rüsselsheim und Eisenach aus dem Opel-Konzern auszugliedern. Die IG Metall und der Betriebsrat des Opel-Werks in Kaiserslautern kritisieren das. Sie befürchten, dass man künftig weniger mitbestimmen darf – auch im Opel-Werk Kaiserslautern. Trotz einer Arbeitsplatzsicherheit bis Sommer 2023 sei die Zukunft des Kaiserslauterer Werks ungewiss. Die IG Metall fordert für Opel deshalb eine weitergehende Zukunftsvereinbarung. Außerdem will sich die Gewerkschaft beim Aktionstag in Kaiserslautern generell für eine sichere Zukunft für das Industrieland Deutschland einsetzen. Die Arbeitgeber und die neue Bundesregierung müssten dafür sorgen, dass es in Zeiten der Mobilitäts- und Energiewende keine Entlassungen gebe.

Weitere Infos der IG Metall zu Opel:

- Keine Zerschlagung von Opel!

- Erhalt der Komponentenfertigung durch eine weitergehende Zukunftsvereinbarung!

- Gute Arbeit in der Batteriefertigung nur mit Tarifvertrag!

- Mitbestimmung am Standort Kaiserslautern durch eine einheitliche Interessenvertretung!

Opel-Werk in KL, stellvertretender Betriebsrat Florian Krapf:

- Stellantis-Pläne sind nicht nachvollziehbar - vor 10 Jahren Eisenach erst wieder ins Boot geholt, jetzt will man den Standort wieder ausgliedern…

- Gewisse Unsicherheit bei Mitarbeiter*innen in KL – es gebe zwar eine Arbeitsplatzsicherheit, dennoch sei die Zukunft des Werks eher ungewiss

Weitere Infos zum Aktionstag:

- Auch Staatsminister Alexander Schweitzer wird dabei sein

- Die IG Metall fordert noch rund 500 Milliarden Euro an Investitionen für unter anderem den Ausbau der Ladeinfrastruktur, Stromnetze und den öffentlichen Nahverkehr.