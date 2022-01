Mehr als 1.300 Überschriften gegen Montags-Proteste

Über 1.300 Menschen haben bei einer Online-Petition des Bündnisses "Für demokratische Werte in Kaiserslautern" mitgemacht. Die Unterschriften sollen heute der Stadt übergeben werden. Mehrere Einrichtungen, Verbände und Kirchen aus Kaiserslautern wollen mit der Online-Petition ein Zeichen gegen die Montags-Proteste setzen. Dazu aufgerufen hatte vor einer Woche unter anderem der Stadtjugendring. Die Initiatoren appellieren an die Teilnehmenden der sogenannten "Montags-Spaziergänge", sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Bei den Protestaktionen seien auch Teilnehmende aus der Querdenker- und rechten Szene, so ein Sprecher. Viele Menschen in Kaiserslautern seien sehr besorgt über die Entwicklung der letzten Wochen. Bürgermeisterin Beate Kimmel hat nach Angaben eines Sprechers angekündigt, die Unterschriften-Aktion im Stadtvorstand zu thematisieren.