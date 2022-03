Online-Veranstaltung zum Tag des Artenschutzes

Trippstadt:

Das Haus der Nachhaltigkeit Johanniskreuz bietet heute gemeinsam mit dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf eine Online-Infoveranstaltung an. In einer Mitteilung heißt es: Anlässlich des Tags des Artenschutzes gehe es um die Situation des Wolfs im Pfälzerwald. Wo hält sich der Wolf im Pfälzerwald auf und ist der Wolf gefährlich für den Menschen? Auf diese und weitere Fragen wolle man in der Infoveranstaltung eingehen, heißt es auf der Internetseite des Hauses der Nachhaltigkeit. In dem Online-Vortrag gehe es um Nachweise zu Wölfen in ganz Rheinland-Pfalz. So sei ein Beispiel ein Wolfsrudel im Westerwald, das schon länger bekannt sei. Mit einer Fotofalle habe man auch im vergangenen Jahr ein Tier im Pfälzerwald gesichtet. Der Wolf sei streng geschützt und polarisiere zugleich. Das Haus der Nachhaltigkeit und das Koordinationszentrum Luchs und Wolf wollen den Tag des Artenschutzes nutzen, um darüber aufzuklären.