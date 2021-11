Bei den olympischen Spielen in Tokio ist Judoka Martyna Trajdos vom Judoclub Zweibrücken in der ersten Runde ausgeschieden. Sie unterlag am frühen Dienstagmorgen der Ungarin Szofi Özbas in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo. Am Freitag startet dann die zweite Kämpferin des Judoclub Zweibrücken, Jasmin Grabowski, in das Turnier.