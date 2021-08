Der Kaiserslauterer Jonathan Horne ist bei Olympia in Tokio ausgeschieden. Der 32-Jährige hatte sich bei seinem zweiten Kampf gegen den Georgier Gogita Arkania schwer am rechten Arm verletzt - vermutlich eine Fraktur. Der amtierende Welt- und Europameister im Karate musste mit einer Trage aus der Wettkampf-Arena getragen werden. Karate ist in Tokio erstmals Disziplin bei Olympia gewesen. Jonathan galt als Favorit für die olympische Gold-Medaille. Er lag kurz vor Ende des Kampfes noch mit 4:3 in Führung.

Karateka Welt- und Europameister Jonathan Horne scheidet schwer verletzt bei Olympia aus (Foto: Quelle picture alliance/dpa | Marijan Murat) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance