Darf das Outlet in Zweibrücken an Sonntagen in den Ferien öffnen? Dagegen klagt ein Geschäftsmann aus Grünstadt. Das Oberlandesgericht gibt heute seine Entscheidung bekannt.

Im Laufe des Vormittags will das OLG seine Entscheidung über die Öffnungszeiten bekanntgeben. Ein Besitzer von Bekleidungsgeschäften aus Grünstadt klagt.

Nicht aber gegen den Betreiber des Outlets oder das Land. Das hatte 2007 eine Verordnung herausgebracht, in der die Ladenöffnung an Sonntagen in den Ferien erlaubt.

Kläger würde auch in die nächste Instanz gehen

Stattdessen richtet sich die Klage des Geschäftsmannes an eine einzige Filiale im Outlet. Der Kläger sieht in der Sonntagsöffnung in den Ferien einen Wettbewerbsnachteil für seine Filialen.

Der Geschäftsmann war mit seiner Klage bereits vor dem Landgericht Zweibrücken gescheitert. Entscheidet das OLG nicht in seinem Sinne, werde er die nächste Instanz aufsuchen, erklärte er im Vorfeld. Das wäre der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken. Hier fällt am Vormittag die Entscheidung, ob das Outlet in Zweibrücken auch an Sonntagen in den Ferien öffnen darf. SWR

Outlet Zweibrücken erhitzt die Gemüter in der Region

Ein anderes Thema in Sachen Outlet Zweibrücken sorgt zurzeit ebenfalls für hitzige Diskussionen. Dabei geht es um die geplante Erweiterung um 9.000 Quadratmeter. Viele Kommunen in der Region lehnen das ab, weil sie befürchten, dass ihre Innenstädte dadurch weiter geschwächt würden. Eine Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen.