Oktoberkerwe in Kaiserslautern abgesagt, Eisbahn fraglich

In diesem Jahr fällt die Oktoberkerwe in Kaiserslautern aus - möglicherweise wird es auch wieder keine Eisbahn geben, sagte Oberbürgermeister Weichel dem SWR.

Müssen die Menschen in Kaiserslautern den zweiten Winter in Folge auf die Eisbahn auf der Gartenschau verzichten? Kann gut sein, sagt der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern, Klaus Weichel (SPD). Zwar liefen bereits die Vorbereitungen - etwa was das Personal betreffe. Ausschlaggebend für eine Öffnung der Eisbahn sei aber die Infektionslage, so Weichel.

"Wir haben dort natürlich die Situation, dass vor allem Jugendliche auf der Eisbahn unterwegs sind, die nicht zu der Gruppe gehören, bei der eine hohe Impfquote herrscht", gibt Weichel zu bedenken. Auch mögliche 2-G-Regeln seien ein Problem.

Wieder keine Oktoberkerwe in Kaiserslautern

Definitiv müssen die Lauterer in diesem Herbst auf ihre Oktoberkerwe verzichten - der Krisenstab hat entschieden, das beliebte Volksfest abzusagen. Grund sei die unsichere Pandemiesituation. Demnach müssten nach heutigem Stand das Areal und die Zahl der Besucherinnen und Besucher begrenzt werden. Außerdem sei ein umfangreiches Hygienekonzept mit Kontrollen nötig. Dadurch würden unabsehbare Mehrkosten entstehen; diese könne die Stadt aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht tragen.

Im vergangenen Herbst hatte als Ersatz für die Kerwe eine Art rollender Freizeitpark auf dem Messeplatz in Kaiserslautern eröffnet. Ob es den wieder geben wird, sei noch offen. Die Kerwe sollte vom 15. bis 25. Oktober stattfinden.