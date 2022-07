Nach einer zweijährigen Coronapause findet an diesem Wochenende in Schönenberg-Kübelberg wieder das Ohmbachseefest statt. Beginn ist heute um 18 Uhr. Auf drei Bühnen werden über das Wochenende zahlreiche Bands auftreten. Besucher haben die Möglichkeit direkt auf einem Campingplatz am See zu übernachten.