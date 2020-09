Rund 30 Künstler aus der Westpfalz beteiligen sich ab diesem Wochenende an der landesweiten Aktion "Offene Ateliers". Wie der Berufsverband der Künstler mitteilt, können sich Interessierte am Samstag und am Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr die Ateliers ansehen und mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Dabei seien Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten. Die Ateliers sind zum Teil auch am kommenden Wochenende geöffnet. Die Künstler zeigen beispielsweise Malereien, Plastiken, Fotografien und Videokunst. Welche Künstler bei der Aktion mitmachen, steht auf der Internetseite des Landes.