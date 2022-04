Produkte durch Oster- und Hamsterkäufe vergriffen

In den Supermärkten in der Pfalz ist die Nachfrage nach Speiseöl und Mehl ungebrochen. Teilweise ist auch von Hamsterkäufen wegen Ostern die Rede. Die Supermarkt-Ketten Wasgau mit Hauptsitz in Pirmasens, Globus und Edeka bestätigen auf SWR-Anfrage, dass es nach wie vor insbesondere bei Speiseöl zu Lieferengpässen kommt. Globus mit seinem Markt in Kaiserslautern nennt das Ostergeschäft als zusätzlichen, treibenden Faktor, weil über die Feiertage auch viel gebacken werde. Deswegen habe man zumindest Hinweise an die Regale angebracht, die an die Vernunft der Kunden appellieren sollen, auch für andere etwas übrig zu lassen. Wasgau in Pirmasens berichtet auch von Hamsterkäufen, spricht allerdings von „bevorraten“. Stark gefragt nach wie vor auch haltbare Konserven. Bei dieser Produktgruppe gebe es allerdings keine Lieferengpässe, und damit keine leeren Regale.