Bislang noch unbekannte Täter haben in Waldfischbach-Burgalben eine größere Menge Öl in einen Kanalschacht in der Nähe des Golfclubs geschüttet. Wie die Polizei mitteilt, liegt die Tatzeit zwischen Gründonnerstag und vergangenen Dienstag. Der Kanal sei mittlerweile gereinigt worden. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich bei der Polizei in Pirmasens melden.