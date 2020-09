Der Stadt Pirmasens gehören mehrere Hundert Obstbäume. Damit die vielen Tonnen Obst jedes Jahr nicht einfach verrotten, dürfen sich die Bürger ab sofort kostenlos bedienen.

Eine Obstwiese am Rande des Pirmasenser Stadtteils Winzeln. Zwetschgen, Äpfel, Birnen, Nüsse - hier wächst alles, was das Herz begehrt. Um den Stamm der Bäume sind gelbe Bänder gewickelt, dazu sind Schilder mit der freundlichen Aufforderung "Ernten erlaubt" angebracht. Gunther Vogel lässt sich das nicht zweimal sagen: "Ich finde die Aktion ist sehr gut. Die Bäume verkommen ja hier und da finde ich es sehr gut, dass die Stadt das freigegeben hat. Man spart ein paar Euro, erntet die Bäume ab und kann sich da noch was Gutes tun."

Ernten ist an diesen Bäumen ausdrücklich erlaubt. SWR

Pirmasenser dürfen an über 400 Bäumen Früchte ernten

Mehr als 400 Obstbäume gehören der Stadt Pirmasens. An allen dürfen sich ab sofort die Bürger bedienen. Wo genau sich die Bäume befinden, hat die Stadt auf ihrer Homepage aufgelistet. Der Gedanke, dass das Eigentum der Stadt allen Bürgern gehört, wird hier konsequent zu Ende gedacht. Doch warum hat Pirmasens überhaupt so viele Bäume, die Jahr für Jahr etwa 22 Tonnen Obst abwerfen?

Dahinter steckt ein Umweltschutzkonzept, erklärt Bürgermeister Michael Maas (CDU): "Wir haben mehrere so genannte Ausgleichsflächen, also Flächen, bei denen wir negativ in die Natur eingreifen durch die Ausweisung von Neubaugebieten, durch die Versiegelungen von Flächen. Dafür müssen wir Ausgleichsflächen ausweisen. Und viele dieser Ausgleichsflächen sind Streuobstwiesen."

In Zukunft sollen die Früchte nicht mehr auf dem Boden, sondern in den Taschen der Bürger. SWR

"Gelbes Band" steht für Nachhaltigkeit

Die Idee, dass sich Pirmasens an der bundesweiten Aktion "Gelbes Band" beteiligt, hatte Kerstin Trappmann. Sie ist Umwelt- und Abfallberaterin bei der Stadt. Ihr gefällt, dass das Obst nicht verrottet, sondern verschenkt wird. Das sei Nachhaltigkeit pur und schärfe im Idealfall den Blick der Bürger für Obst und Gemüse aus der Region. Damit die Menschen auch an die begehrten Früchte in den Baumkronen kommen, verleiht die Stadt Pirmasens sogar kostenlos Obstpflücker – das sind lange Stangen mit einem Säckchen an der Spitze, in das die Früchte fallen können.

Privatleute sollen Bäume zum Pflücken freigeben

Die Stadt Pirmasens hofft, dass viele Privatleute nachziehen und ihre Bäume auch zum Pflücken freigeben, wenn sie Obst übrig haben. Die gelben Bänder gibt es kostenlos bei der Stadt.