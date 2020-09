In Pirmasens können Bürger an speziell markierten Bäumen kostenlos Obst pflücken. Die Stadt beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Gelbes Band“. Sie will damit einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten. Der Stadt Pirmasens gehören nach eigenen Angaben 400 Obstbäume. Sie alle sollen mit einem gelben Band markiert werden. Das Zeichen für die Bürger, dass sie sich hier kostenlos bedienen können. Die Stadt hofft, dass auch möglichst viele Privatleute, die Obstbäume besitzen, bei der Aktion mitmachen.