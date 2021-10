per Mail teilen

Die Hauptstraße in Oberstaufenbach im Kreis Kusel ist nach einer Bombenentschärfung am Dienstag wieder frei. Ein Raketenwerfer aus dem Zweiten Weltkrieg ist nach Angaben der Polizei erfolgreich gesprengt worden. In einem Umkreis von 150 Metern mussten im nördlichen Bereich von Oberstaufenbach etwa 20 Menschen ihre Häuser verlassen. Der Raketenwerfer war bei Erdarbeiten auf einem Privatgrundstück gefunden worden.