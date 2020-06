Auf der Landesstraße zwischen Obersimten und Trulben im Kreis Südwestpfalz hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein Auto bei einem Unfall überschlagen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verloren und war ins Schleudern geraten. Das Auto kam auf den Grünstreifen und überschlug sich. Der 20-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Er kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.