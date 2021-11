per Mail teilen

Der Pirmasenser Oberbürgermeister prüft, ob er das Impfzentrum in der Stadt wieder öffnen kann. Hintergrund ist die derzeit große Nachfrage an den Impfbussen.

Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sagte, dass das Impfen im Land derzeit nicht gut organisiert sei.In der warmen Jahreszeit seien die Busse eine gute Lösung gewesen, jetzt seien allerdings Alternativen nötig.

Großer Andrang an Impfbussen

Am Dienstag waren die Impfbusse des Landes in Pirmasens und Kaiserslautern unterwegs. In beiden Städten hatten sich lange Schlangen gebildet und die Menschen mussten lange warten, bevor sie ihre Impfung bekamen.