OB Zwick:Stadt Pirmasens wird Krankenhaus unterstützen

per Mail teilen

Die Stadt Pirmasens wird das in finanzielle Schieflage geratene Krankenhaus unterstützen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sagt, die Klinik befinde sich wegen der Krankenhausreform des Bundes in einer schwierigen Situation. So gehe es auch zahlreichen anderen Häusern. Das Krankenhaus habe aber auch schon die Weichen für die Zukunft gestellt.