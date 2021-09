Die Eisbahn in Kaiserslautern bleibt möglicherweise den zweiten Winter in Folge geschlossen. Er könne aktuell keine Prognose abgeben, sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) dem SWR. Zwar liefen bereits die Vorbereitungen, etwa was das Personal betreffe. Ausschlaggebend für eine Öffnung der Eisbahn sei aber die Infektionslage, so Weichel.