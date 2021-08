Der DEHOGA-Kreisverband Pirmasens geht davon aus, dass viele Restaurants in Pirmasens geschlossen bleiben, obwohl diese ab Sonntag öffnen dürften. Die Umsetzung der Corona-Vorschriften sei für viele Gastronomen zu aufwendig. Am Sonntag werden in Pirmasens die geltenden Corona-Regeln weiter gelockert. Das liegt daran, dass der Inzidenzwert an fünf Werktagen in Folge unter 100 gelegen hat. Deswegen dürften Restaurants in Pirmasens ihre Außenbereiche öffnen. Der DEHOGA-Kreisvorsitzende, Eric Kunz, teilt aber mit, dass voraussichtlich nur wenige Gastronomen öffnen werden. Es sei zu aufwendig, die Vorschriften umzusetzen. Denn: Wer ab Sonntag ein Restaurant in Pirmasens besuchen möchte, braucht einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Erlaubt ist auch, dass die Besucher von den Gastronomen getestet werden. Der DEHOGA-Vorsitzende ist aber zuversichtlich, dass mehr Gastronomen öffnen, sofern es weitere Corona-Lockerungen gibt.