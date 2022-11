Trotz Energiekrise: So bekommt Kaiserslautern doch noch eine Weihnachtsbeleuchtung

In der Innenstadt von Kaiserslautern soll es im Advent doch eine Weihnachtsbeleuchtung geben - wegen der Energiekrise aber in abgespeckter Form.

Eigentlich hatte die Stadt in diesem Jahr komplett auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten wollen. Als eine der wenigen in der Westpfalz. In Zeiten extrem hoher Energiekosten hatte sich Kaiserslautern so gewisse Einsparungen ausgerechnet. 10.500 Kilowattstunden, um genau zu sein. Jetzt die Kehrtwende: "Im Advent wird es doch eine Weihnachtsbeleuchtung geben", heißt es in einer nun veröffentlichten Mitteilung der Stadtverwaltung.

Ihre Ambitionen, Strom einzusparen, wirft die Stadt Kaiserslautern mit dieser Ankündigung aber keineswegs über Bord. Lediglich der Weihnachtsbaum vor einem großen Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone bekomme eine LED-Beleuchtung. Gleiches gelte für eine Reihe von sieben Platanen. Im Vergleich zur sonst üblichen Weihnachtsbeleuchtung sei das eine sehr abgespeckte Form.

So will Kaiserslautern die Weihnachtsbeleuchtung bezahlen

Aber wie kam`s? Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) habe sich nochmals mit dem Citymanagement und dem Vorsitzenden des Einzelhandelsverbands ausgetauscht, erklärt die Verwaltung. Dabei habe man sich darauf verständigt, ein Mindestmaß an Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt über Patenschaften zu finanzieren.

Beleuchtung soll bis zum Weihnachtsmarkt bereit sein

Das Kaiserslauterer Citymanagement will sich darum nun kümmern und die Weihnachtsbeleuchtung dann schnellstmöglich realisiert werden. Bis zum Start des Weihnachtsmarkts am 21. November soll diese demnach einsatzbereit sein. Und immerhin um einen Platz, der keine Weihnachtsbeleuchtung bekommt, muss sich die Stadt keine Sorge machen: An der Fruchthalle werde in diesem Jahr wegen der Baustelle dort erst gar kein Baum aufgestellt.