Novembermarkt in der Innenstadt beginnt

In Pirmasens findet nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr ab Freitag wieder der Novembermarkt statt. Er läuft bis Sonntag in der Innenstadt. Dazu gehört nach Angaben der Stadt auch wieder das 38 Meter hohe Riesenrad auf dem oberen Schlossplatz. Auf dem unteren Schlossplatz gibt es das bewährte Weinzelt und im Alten Rathaus wird eine Ausstellung zur Pirmasenser Stadtgeschichte gezeigt. Außerdem lädt der Einzelhandel unter dem Titel "Heimat shoppen" am Sonntag in die Geschäfte ein und an allen drei Tagen gibt es Live-Musik. Die Schlossstraße in Pirmasens wird während des Novembermarkts gesperrt. Zu den Corona-Auflagen gehört, dass in den Warteschlangen eine Maske getragen werden muss. Das Veranstaltungsgelände ist zudem eingezäunt, hier gilt die 3G-Regelung. Im Weinzelt setzt die Stadt 2G plus um.