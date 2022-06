In der Westpfalz beginnen am Montag die Impfungen mit dem Vakzin des US-Herstellers Novavax. Nach Angaben der Gesundheitsämter haben sich bereits mehrere hundert Menschen für eine Impfung registriert.

6.300 Impfdosen des US-Herstellers Novavax sind nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern am Freitag in die Westpfalz geliefert worden. Die Dosen würden vom Impfzentrum Kaiserslautern aus in die anderen Imfpfzentren in den Donnersbergkreis, in den Kreis Kusel, nach Zweibrücken und Pirmasens verteilt.

Zudem werde der Impfstoff von Novavax nach Angaben des Kreises Kaiserslautern auch an Hausärzte in der Westpfalz verteilt, da das Serum noch nicht über den Pharmagroßhandel bestellt werden kann.

Mehrere hundert Anmeldungen im Westen der Pfalz

Die Impfungen sollen direkt starten. Eine Sprecherin des Kreises Kaiserslautern teilt mit, für Montag und Dienstag gebe es bereits mehr als 570 Anmeldungen für eine Impfung mit Novavax. Ähnlich groß ist das Interesse in Zweibrücken. Dort gibt es nach Angaben der Stadt bislang über 400 Anmeldungen für eine Novavax-Impfung.

Mehr als 300 Anmeldungen gibt es im Donnersbergkreis. Hier gibt es am Dienstag (1. März) und Donnerstag (3. März), jeweils von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, zwei so genannte Sonderimpftage. Da werde nur mit dem Vakzin von Novavax geimpft. In Pirmasens starten die Novavax-Impfungen am Mittwoch, ebenso in Kusel. Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es hier 30 Anmeldungen. Dabei handle es sich um Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten. Dort gilt ab dem 15. März eine Impfpflicht.

Stiko empfiehlt Impfung mit Novavax ab 18 Jahren

Anfang Februar hatte sich die Ständige Impfkommission für den Einsatz des Impfstoffs von Novavax ausgesprochen. Die Stiko empfiehlt das Vakzin für Menschen ab 18 Jahren, jedoch nicht für Schwangere und Stillende. Bei möglichen Nebenwirkungen glauben die Experten, dass diese ähnlich sind wie bei anderen Corona-Impfstoffen.

Zwei Dosen im Abstand von drei Wochen

Das Mittel von Novavax wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Im Abstand von etwa drei Wochen bekommen die Impflinge zwei Dosen des Vakzins gespritzt. Wer sich impfen lassen möchte, kann einen Termin über das Portal des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder die Info-Hotline des Landes unter Telefon 0800 5758100 (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr) buchen.