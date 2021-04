Im Donnersbergkreis tritt in der Nacht von Samstag auf Sonntag die sogenannte Corona-Notbremse in Kraft. In der Nacht auf Montag wird dann der Kreis Kaiserslautern nachziehen. Hintergrund ist nach Angaben der Kreise, dass die Inzidenzwerte an drei Tagen hintereinander über der kritischen Marke von 100 lagen. Jeweils ab Mitternacht gelten daher strengere Corona-Regeln. Beispielsweise gilt zwischen 21 und 5 Uhr ein Ausgangssperre - nur wer einen triftigen Grund hat, darf in dieser Zeit die Wohnung verlassen. Außerdem werden die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und beim Sport verschärft. Zudem muss unter anderem die Außengastronomie wieder schließen, viele Einzelhändler dürfen nur noch für Terminshopping öffnen.