Jahrmarkt, Weindorf und Festumzug - von Freitag bis Montag gibt es all das beim Nordpfälzer Herbstfest in Rockenhausen. Los geht es am Freitagabend mit etwas, auf das sich vor allem Weinliebhaber freuen dürften.

"Die Kunst, der Wein, das Fest und so…." - so lautet das Motto des Herbstfestes in Rockenhausen. Die 74. Auflage startet am Freitag um 19 Uhr in der VTR-Halle in Rockenhausen. Dort gibt es eine Weinverkostung mit Live-Musik. Moderiert wird das Ganze von der amtierenden Naheweinkönigin Christina Schwarz.

Triathlon mit Klapprad-Wertung bei Herbstfest in Rockenhausens

Am Samstag wird es dann erst einmal sportlich – ein Triathlon steht ab 10 Uhr mit der Spezialwertung für Klappräder auf dem Programm. Danach findet einer der Höhepunkte für Familien statt: Ab 14:30 Uhr liefern sich Quietsche-Entchen auf der Alsenz ein Rennen.

Großer Festumzug und Power aus dem Allgäu beim Nordpfälzer Herbstfest

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Festumzugs mit Musik und Motivwagen. Los geht es hier um 13:30 Uhr. Außerdem spielt an diesem Abend ab 20 Uhr auch die Partyband "Allgäu Power" mit "einer unglaublichen Vielfalt an klassischen und traditionellen Instrumenten", wie die Veranstalter des Herbstfestes mitteilen. An diesem Sonntag haben auch die Geschäfte in Rockenhausen von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Vier Tage Party enden in Rockenhausen mit Feuerwerk

Am Montag endet das Rockenhausener Herbstfest mit einem Feuerwerk. Während der vier Tage in der Stadt am Donnersberg gibt es neben der Musik im Festzelt auch einen Rummelplatz mit Fahrgeschäften und ein Weindorf.

Vor und Während des Herbstfestes müssen sich Autofahrer und Anwohner auf gesperrte Straßen einstellen. So ist zum Beispiel die Straße "Zum Festplatz" zu. Außerdem gibt es an einigen Straßen jeweils ein Halteverbot.