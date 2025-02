Noch in diesem Jahr Bikepark für Zweibrücken?

Der neu gegründete Mountainbike Club Zweibrücken will nach eigenen Angaben möglichst noch in diesem Jahr seinen Bikepark fertigstellen. Damit entstehe dann ein wichtiger Treffpunkt und die Jugendlichen könnten endlich auf legalen Strecken fahren. Bisher waren die Jugendlichen oft auf illegalen Strecken in Zweibrücken unterwegs. Bis der Bikepark gebaut werden kann ist aber noch einiges an Planung nötig, heisst es von den Mitgliedern. Außerdem müsse auch Geld gesammelt werden, um das Vorhaben umzusetzen, sagt der erste Vorsitzende, Ulf Bürger: