per Mail teilen

An der Hochschule Kaiserslautern gibt es zum Wintersemester noch freie Studienplätze. Bis zum 19. September sei eine Einschreibung noch möglich, informiert die Hochschule. Studienplätze gibt es noch in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Gesundheit und Informatik. Interessierte können sich dafür direkt immatrikulieren. Geplant sei in diesem Semester, viele Lehrveranstaltungen wieder vor Ort stattfinden zu lassen.