Letzte Vollsperrung der A6 zwischen Kaiserslautern und Ramstein

per Mail teilen

Letzte Etappe des Ausbaus der A6 rund um Kaiserslautern. Deshalb wird die Autobahn am Wochenende 14./15.Mai noch einmal voll gesperrt - und zwar zwischen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach.

Es sei der zweite und letzte Teil der Montage von Schilderbrücken und Wegweisungstafeln. Das teilt der zuständige Landesbetrieb Mobilität mit. Deshalb werde noch einmal eine Vollsperrung nötig. Ab Samstag, den 14. Mai, um 20 Uhr wird die A6 in Richtung Mannheim zwischen den Anschlussstellen Ramstein-Miesenbach und Kaiserslautern-West gesperrt.

In der Gegenrichtung wird die Autobahn zwischen Kaiserslautern-West und Kaiserslautern-Einsiedlerhof gesperrt. Die Sperrung soll allerdings bereits am Sonntag (15. Mai) um 9 Uhr wieder aufgehoben werden.

Autofahrer werden umgeleitet

Entsprechende Umleitungen seien eingerichtet.

Der Landesbetrieb weist jedoch darauf hin, dass es auf der A6 und auch in der Innenstadt von Kaiserslautern oder vor der Auffahrt zur Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach zu Staus kommen kann.

Vollsperrung an zweitem Wochenende hintereinander

Bereits am vergangenen Wochenende war die A6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Kaiserslautern-Centrum, also dem Autobahndreieck Kaiserslautern, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund war nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität der erste Teil der Montage der Schilderbrücken.

Der Ausbau der A6 bei Kaiserslautern hat damit elf Jahre gedauert und nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität rund 120 Millionen Euro gekostet.