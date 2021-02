Der Landkreis Kusel plant in Zukunft Senioren noch mehr zu unterstützen. Nach Angaben von Landrat Otto Rubly soll möglicherweise ein weiterer Seniorenkoordinator eingestellt werden. Der Kreis Kusel hat bereits einen Seniorenkoordinator, der sich um ältere Menschen kümmert. Er organisiert zum Beispiel Einkaufshilfen und unterstützt somit Senioren, dass sie möglichst lange allein leben können. Laut Landrat Otto Rubly (CDU) hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass es im Kreis Kusel einen hohen Bedarf an solchen Hilfsangeboten gibt. Deshalb überlege man einen zweiten Seniorenkoordinator einzustellen. Außerdem hat sich der Kreis nach Angaben von Landrat Rubly wieder für das Landes-Projekt Gemeindeschwester plus beworben. Es richtet sich ebenfalls an ältere Menschen, die noch selbständig leben, aber im Alltag Unterstützung brauchen. Vor zwei Jahren hatte sich der Kreis Kusel schon einmal beworben, aber eine Absage bekommen.