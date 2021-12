Betrunkener 19-Jähriger baut Unfall

per Mail teilen

Ein betrunkener 19-Jähriger hat zwischen Erlenbach und Niederschlettenbach in der Südwestpfalz am frühen Samstagmorgen einen Verkehrsunfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, verlor er wohl aufgrund des Alkohols die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug sei erst nach links, dann nach rechts geschleudert und dann am Hang umgekippt. Laut Polizei versuchte der Fahrer, sich vor den Beamten im Wald zu verstecken. Die Streife habe ihn jedoch schnell gefunden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der 19-Jährige sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er besitzt nach Polizeiangaben keinen Führerschein. Gegen ihn werde ein Strafverfahren eingeleitet.