Im Holbornerhof in Niederkirchen im Kreis Kaiserslautern hat ein nackter Mann für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Unbekleidete randalierte in einem Innenhof und beschädigte nach Angaben der Polizei dabei mehrere Türen. Die Beamten fanden den Mann in seiner Wohnung, wo er, immer noch nackt, sich aggressiv ihnen gegenüber verhielt. Deshalb wurde er von den Beamten gefesselt. Der Mann gab an, kurz zuvor sein gesamtes Marihuana geraucht zu haben. Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.