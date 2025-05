Fake News und Instagram-Reels: Schüler erleben Journalismus hautnah

Das SWR Newscamp in Kaiserslautern gab Schülern ab Klasse 10 einen intensiven Einblick in die Welt der Nachrichten. Dabei durften sie sogar Journalismus auf Instagram Selbermachen.

Die Welt der Nachrichten wird immer komplexer: Was ist Populismus? Woran erkennt man seriöse Nachrichten – und wie arbeitet eigentlich eine Redaktion? Um diese Fragen zu beantworten und einen Blick hinter die Kulissen des Journalismus zu ermöglichen, haben wir mehr als 100 Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse zum Newscamp eingeladen.

Medienkompetenz fördern: Schüler lernen den Journalismus kennen

Am Dienstagvormittag erhielten die Teilnehmenden im SWR Studio Kaiserslautern die Möglichkeit, die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten hautnah kennenzulernen. Ziel der Veranstaltung war es, den Jugendlichen den Regionaljournalismus näherzubringen und ihre Medienkompetenz zu stärken.

In einer kurzen Runde, in der erklärt wurde, was der SWR ist und was er macht, durften die Jugendlichen über ein Online-Portal verschiedene Fragen zum Thema Journalismus beantworten und auch ihre eigene Meinung einfließen lassen.

Workshops zu Fake News, kritischem Denken und regionalen Themen

In vier Workshops lernten die Jugendlichen dann, Fake News zu erkennen, Informationen kritisch zu hinterfragen und vertrauenswürdige Quellen im Internet zu finden. Einer dieser Workshops wurde von zwei Mitarbeiterinnen der "Migratöchter" geleitet, einem Instagram-Account, der sich sich mit Themen wie Rassismus, Sexismus und Migration auseinandersetzt.

Jugendliche lernen beim SWR in Kaiserslautern in Workshops mehr über Fake News, regionalen Journalismus und Social Media. SWR

Außerdem konnten die Teilnehmenden selbst aktiv werden und ein eigenes Instagram-Reel zu einer regionalen Nachricht produzieren: Eine Bombendrohung, die in der vergangenen Woche tatsächlich an einer Schule in Kaiserslautern eingegangen war.

Praktisch und kreativ: So kam das Newscamp an

Viele der Jugendlichen zeigten großes Interesse und lernten viel neues dazu, wie sie abschließend bei der Feedback-Runde erzählten. Eine größere Anzahl von Schülerinnen und Schülern war begeistert davon, auch selbst aktiv etwas zu tun und somit auch einen Einblick in eine Gestaltung einer regionalen Nachricht erhalten.