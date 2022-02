Neustart für das Projekt „Kunsttunnel“

In Kaiserslautern ist ein neuer sogenannter Kunsttunnel entstanden. Nach Angaben der Technischen Universität geht das Projekt auf die Idee einer Studentin zurück. Unterhalb der Eisenbahn-Baustelle seien ab sofort rund 50 Plakate zum Thema „Natürlich-nachhaltig“ zu sehen. Sie sollen laut Technischer Uni die Holzwand in dem Bereich verschönern und in der Corona-Pandemie ein Stück Kultur zurück in die Stadt bringen. Ursprünglich habe das Kunsttunnel-Projekt im Dezember starten sollen. Damals waren die Plakate aber Vandalen zum Opfer gefallen.