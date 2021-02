per Mail teilen

Die Pirmasenser Zeitung hat keinen Anspruch darauf, über die Infektionszahlen in den Ortsgemeinden informiert zu werden. Das entschied das Verwaltungsgericht in Neustadt. Zuvor hatte die Zeitung beim Landkreis Südwestpfalz den Antrag gestellt, die Infektionszahlen aufgeschlüsselt nach Ortsgemeinden zu erfahren. Der Kreis lehnte das aus Datenschutzgründen ab. Das Verwaltungsgericht bestätigte, dass die einzelnen Betroffenen in den Ortsgemeinden geschützt werden müssten. Sobald die Infektionszahlen der einzelnen Ortsgemeinden veröffentlicht würden, bestehe die Gefahr, Betroffene identifizieren zu können.